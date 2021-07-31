Что известно о российских самолетах над Балтийским морем

Самолеты вылетели из Калининграда. За ними отправились истребители с баз в Литве и Эстонии.

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Истребители идентифицировали 2 самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24.

Одновременно в том же районе обнаружили и перехватили транспортный самолет Ил-76. Он не имел планов полета и не передавал коды транспондеров. Соответственно, представлял потенциальную опасность для гражданских полетов.

Воздушные пути в этом регионе перегружены большими объемами гражданских перевозок. Поэтому воздушные суда, которые не соблюдают международные правила безопасности полетов, представляют потенциальную опасность для гражданского движения,

– говорится в сообщении.

После завершения миссии истребители вернулись на свои базы.

Обратите внимание! 15 июня 2 российских самолета Су-35С вторглись в воздушное пространство Эстонии. Без разрешения они летали у острова Хийумаа. В связи с этим инцидентом министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.