Что известно о российских самолетах над Балтийским морем
Самолеты вылетели из Калининграда. За ними отправились истребители с баз в Литве и Эстонии.
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Истребители идентифицировали 2 самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24.
Одновременно в том же районе обнаружили и перехватили транспортный самолет Ил-76. Он не имел планов полета и не передавал коды транспондеров. Соответственно, представлял потенциальную опасность для гражданских полетов.
Воздушные пути в этом регионе перегружены большими объемами гражданских перевозок. Поэтому воздушные суда, которые не соблюдают международные правила безопасности полетов, представляют потенциальную опасность для гражданского движения,
– говорится в сообщении.
После завершения миссии истребители вернулись на свои базы.