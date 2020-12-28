Военно-воздушные силы НАТО в течение 2020 года более 400 раз перехватывали самолеты, которые приближались к воздушным границам Североатлантического союза.

Примерно 90% из них – это российские самолеты. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Всего военные Альянса перехватили около 350 самолетов России. Это существенно больше, чем в 2019 году.

Чаще всего российские самолеты выключают транспондер, который указал бы их координаты и высоту полета. Кроме того, они даже не подают план полета и не коммуницируют с авиадиспетчерами. Такое поведение опасно для гражданских авиалайнеров.

Официальная представительница НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что истребители НАТО готовы оперативно реагировать на подозрительные полеты в любое время суток.

В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военной авиации вблизи границ Североатлантического союза. Мы всегда бдительны,

– заявила Лунгеску.

НАТО представляет воздушную полицию для стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы, а также обеспечивает охрану воздушной полиции для союзников на Западных Балканах. В частности, в Албании, Словении и Черногории.