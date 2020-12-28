Військово-повітряні сили НАТО упродовж 2020 року понад 400 разів перехоплювали літаки, які наближалися до повітряних кордонів Північноатлантичного союзу.

Приблизно 90% з них – це російські літаки. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

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Усього військові Альянсу перехопили близько 350 літаків Росії. Це суттєво більше, аніж у 2019 році.

Найчастіше російські літаки вимикають транспондер, який вказав би їхні координати та висоту польоту. Окрім того, вони навіть не подають план польоту та не комунікують з авіадиспетчерами. Така поведінка є небезпечною для цивільних авіалайнерів.

Офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску наголосила, що винищувачі НАТО готові оперативно реагувати на підозрілі польоти у будь-який час доби.

В останні роки ми спостерігаємо підвищений рівень російської військової авіації поблизу кордонів Північноатлантичного союзу. Ми завжди пильні,

– заявила Лунгеску.

НАТО представляє повітряну поліцію для країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви, а також забезпечує охорону повітряної поліції для союзників на Західних Балканах. Зокрема, в Албанії, Словенії і Чорногорії.