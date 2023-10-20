В строительстве аналитиков ISW говорится об активизации украинских сил на левом Херсонской области 19 октября. В Институте изучения войны считают, что наши защитники присутствуют в некоторых районах восточного берега у береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.

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Россияне контратакуют

Российские источники ранее сообщали, что две украинские диверсионно-разведывательные группы переправились через Днепр, разбили российские войска и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 километров восточнее Херсона и примерно).

В сводке говорится, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но украинские военные якобы все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Также россияне заявляют, что в атаках на Крынки украинские силы использовали больше живой силы, чем в предыдущих.

Несколько российских источников, в частности, оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждал, что российским войскам удалось отбросить украинские силы из района Пойма – Песчановка – Подстепное (15 километров восточнее Херсона) к берегу Днепра и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где украинский силы якобы пытаются отдохнуть и перегруппироваться,

– пишут аналитики.

Информация по этому поводу отличается. В ISW считают, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем раньше, а существующие геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы присутствуют вдоль береговой линии и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.

Задания ВСУ в Херсонской области изменились