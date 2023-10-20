У зведенні аналітиків ISW мовиться про активізацію українських сил на лівому Херсонської області 19 жовтня. В Інституті вивчення війни вважають, що наші захисники присутні у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту.
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Росіяни контратакують
Російські джерела раніше повідомляли, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи переправилися через Дніпро, розбили російські війська та завоювали плацдарм у селі Кринки.
У зведенні мовиться, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але українські військові нібито все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.
Також росіяни заявляють, що в атаках на Кринки українські сили використали більше живої сили, ніж у попередніх.
Кілька російських джерел, зокрема, окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджував, що російським військам вдалося відкинути українські сили з району Пойма – Піщанівка – Підстепне (15 кілометрів на схід від Херсона) до берега Дніпра та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де українські сили нібито намагаються відпочити та перегрупуватися,
– пишуть аналітики.
Інформація щодо цього різниться. У ISW вважають, що поточні українські дії видаються більш масштабними, ніж раніше, а наявні геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили присутні вздовж берегової лінії та біля Антонівського залізничного мосту, попри контратаки росіян.
Завдання ЗСУ на Херсонщині змінилися
- Українські морські піхотинці ймовірно провели штурмові дії через Дніпро на окуповане Лівобережжя. Росіяни через це побоюються масштабної операції ЗСУ на Херсонщині.
- Про це сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, просування українських сил в Херсонській області поставило окупантів перед важким вибором.
- Завдання українських сил – взяти під контроль залізничний міст, який розташований північно-східніше від Херсону – вгору за течією Дніпра. Росіяни налякані ймовірним форсуванням Дніпра, адже після цієї операції українські військові зможуть просуватись у бік Криму. Також вони будуть здатні виконати мінімальне завдання – відсунути на приблизно на 30 кілометрів від Херсону лінію фронту.