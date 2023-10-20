Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що просування українських сил в Херсонській області поставило окупантів перед важким вибором.
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Бояться форсування Дніпра
Завдання українських сил взяти під контроль залізничний міст, який розташований північно-східніше від Херсону – вгору за течією Дніпра.
Сам залізничний міст не зруйнований, постраждало – залізничне полотно. Потяги по ньому не підуть, але рухатись по ньому можливо,
– наголосив військовий експерт.
Росіяни зараз турбуються, якщо відбудеться форсування Дніпра достатніми силами українських військових, то вони зможуть просуватись у бік Криму. Також вони будуть здатні виконати мінімальне завдання – відсунути на приблизно на 30 кілометрів від Херсону лінію фронту.
Є механізм як прорвати лінії фронту
Окупанти, коли розпочався контрнаступ ЗСУ, перекинули свої так звані "елітні підрозділи" з Херсонського напрямку на Запорізький, де на той час була складніша ситуація.
Але тепер, коли на Херсонщині активно тиснуть Сили оборони, росіяни не можуть повернути підрозділи введені в бій на іншій ділянці фронту. А військова частина, які увійшла у бойове зіткнення вже втратила половину боєздатності,
– підкреслив Світан.
Ворог зараз має проблему. На Кримсько-Херсонському напрямку у нього 70 тисяч військовослужбовців, але їхньої кількості недостатньо для утримання лінії фронту. Від Херсону в бік Армянська окупанти мають до трьох лінії оборони, але вони не суцільні.
"Є механізми, як їх прорвати та почати рухатись на тимчасово окупований Крим. Рух з заходу на схід вздовж Чорноморського узбережжя буде вигідно ЗСУ, аже правий фланг буде прикривати саме Чорне море. Тому прикривати потрібно буде тільки лівий фланг або ж використовувати його як лінію фронту", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.
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Потрібні сили та засоби
Проте для цього нам потрібна серйозна кількість сил та засобів, приблизно така ж сама, яка була виведена на напрямок Роботиного – в бік Токмака. Проте у ЗСУ ще залишилось половина резерву, і в принципі можливо зосередити потрібні сили на Херсонському напрямку.
"Росіяни усвідомлюють можливість такого розвитку подій, і тому вирішують питання, що робити на цьому напрямку. Адже для продовження боїв, потрібно виводити свої частини з Авдіївки або Куп'янська та перекидати на Херсон, але це дуже проблематично. Тому російський генштаб має сильний "головний біль" з цього приводу", – зауважив Роман Світан.
Більше про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини
- Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, що згідно з інформацією з російських пабліків, що десант морських піхотинців 17 – 18 жовтня висадився на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Їм вдалося прорвати оборону ворога та зайняти населений пункт Пойма та північні околиці села Піщанівка у Херсонській області.
- Росіяни дуже стурбовані таким просуванням українських сил та вважають їх лише частиною більш масштабної операції. Водночас вони протягом останніх місяців відтягувати сили з Херсонського напрямку на Запорізький, адже напевно вважали, що на Херсонщині відносно спокійно. А тому тут був зосереджені сили менш боєздатні, ніж на інших напрямках.
- Крім того, про лівий берег Херсонської області було згадано у зведенні Генштабу за 18 жовтня. Йшлося про населені пункти, по яких гатила російська авіація. Зокрема село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі.