Руководители компаний, работающих в ИТ-сфере, озвучили свои ожидания относительно Дия City, специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли.

В материале на Delo.ua представители цифровой индустрии, как продуктовые компании, так и сервисные, основными преимуществами Дия City назвали льготные условия налогообложения. По их мнению, это не только даст возможность компаниям сэкономить, а стартапам – скорее реализоваться, но и станет предпосылкой для развития ИТ-отделов крупных компаний и перепрофилирование их в отдельный бизнес.

Для таких структурированных компаний как Датагруп, Киевстар, Воля и других, поддерживающих эту инициативу, нет задачи оптимизировать расходы. Наша основная возможность, которую нам дает Дия City – это посмотреть на внутреннюю IT-отрасль не как на просто часть функций компании, а как на возможную дополнительную бизнес-линию,

– подчеркнул СЕО Датагруп Михаил Шелемба.

Также для бизнеса важно работать прозрачно и открыто, отметила CEO Banza, make IT easy Виктория Омельченко. Гиг-контракты, которые предлагают ввести в законодательство, гораздо более прозрачная и гибкая форма взаимодействия между работодателем и работником, чем популярная сегодня ФЛП-модель.

"Новые правила – это о прозрачности коммуникации государства с бизнесом, которого "старым правилам" не хватало. Прозрачность коммуникации, которую обеспечивает Дия City, значительно увеличит шансы на эффективную разработку и внедрение новейших технологий", – уверена госпожа Омельченко.

По мнению бизнесменов, это не только упростит ведение бизнеса, но и поможет проще привлекать иностранные инвестиции.

Непрозрачная налоговая нагрузка и администрирование налогов также никоим образом не стимулировали развивать бизнес в Украине. Не говоря об инвесторах, для которых Украина – своеобразный black box,

– отметил основатель украинского венчурного фонда Digital Future Алексей Витченко.

ИТ-бизнесмены прогнозируют, что спецрежим Дия City положительно повлияет как на их деятельность, так и на рынок в целом. Главное их пожелание к спецрежиму: чтобы он был стабильным и прозрачным.

Дия City – это проект Министерства цифровой трансформации Украины, который призван поспособствовать быстрому росту ИТ-отрасли Украины путем создания лучшей системы налогообложения ИТ-бизнеса и гармонизации законодательства в сфере трудовых отношений.

Вчера состоялась презентация Дия City, на которой Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выразил надежду, что специальный правовой режим поможет увеличить доходы от IT с 6 миллиардов до 16,5 миллиардов долларов к 2025 году, а количество работников — с 200 тысяч до 450 тысяч.