Керівники компаній, що працюють в ІТ-сфері, озвучили свої очікування щодо Дія City, спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі.

В матеріалі на Delo.ua представники цифрової індустрії, як продуктові компанії, так і сервісні, основними перевагами Дія City назвали пільгові умови оподаткування. На їхню думку, це не лише дасть можливість компаніям зекономити, а стартапам – швидше реалізуватися, а й стане передумовою для розвитку ІТ-відділів крупних компаній та перепрофілювання їх у окремий бізнес.

Для таких структурованих компаній як Датагруп, Київстар, Воля та інших, що підтримують цю ініціативу, немає завдання оптимізувати витрати. Наша основна можливість, яку нам дає Дія City, – це подивитися на внутрішню IT-галузь не як на просто частину функцій компанії, а як на можливу додаткову бізнес-лінію,

­– наголосив СЕО Датагруп Михайло Шелемба.

Також для бізнесу важливо працювати прозоро та відкрито, зазначила CEO Banza, make IT easy Вікторія Омельченко. Гіг-контракти, які пропонують ввести у законодавство, набагато прозоріша та гнучкіша форма взаємодії між роботодавцем та працівником, ніж популярна сьогодні ФОП-модель.

"Нові правила – це про прозорість комунікації держави з бізнесом, якої "старим правилам" бракувало. Прозорість комунікації, яку забезпечує Дія City, значно збільшить шанси на ефективну розробку та впровадження новітніх технологій", – впевнена пані Омельченко.

На думку бізнесменів, це не лише спростить ведення бізнесу, але й допоможе простіше залучати іноземні інвестиції.

Непрозоре податкове навантаження та адміністрування податків також ніяким чином не стимулювали розвивати бізнес в Україні. Не кажучи про інвесторів, для яких Україна – своєрідний black box,

– зазначив засновник українського венчурного фонду Digital Future Олексій Вітченко.

ІТ-бізнесмени прогнозують, що спецрежим Дія City позитивно вплине як на їхню діяльність, так і на ринок в цілому. Головне їхнє побажання до спецрежиму: щоб він був стабільним та прозорим.

Дія City – це проєкт Міністерства цифрової трансформації України, що покликаний посприяти швидкому зростанню ІТ-галузі України шляхом створення найкращої системи оподаткування ІТ-бізнесу та гармонізації законодавства у сфері трудових відносин.

Учора відбулася презентація Дія City, на якій Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров висловив надію, що спеціальний правовий режим допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярдів доларів до 2025 року, а кількість працівників — з 200 тисяч до 450 тисяч.