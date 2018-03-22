IT-компания EPAM начала весеннюю волну образовательной программы eKids

Основы программирования для самых маленьких. IT-компания EPAM EPAM начала весеннюю волну образовательной программы eKids в 5 городах Украины, где есть офисы бизнеса.

Почти 200 детей программистов компании изучают язык программирования Scratch, который развивает творческое и системное мышление.

Наша цель не просто научить какой-то конкретной программе, а просто мотивировать ребенка делать что-то самому, показать, что это не что-то такое сверхестественное и дети могут что-то делать, сами развиваться. Мне очень приятно быть частью этого вклада в развитие будущего поколения,

– сказала волонтер Нина Пищева.

"EPAM – это наш социальный проект для сотрудников. Он помогает детям больше понять, с чем работают их родители", – рассказал волонтер Олег Дударь.

Обучение в игровой форме продолжается в течение двух месяцев. Дети в Scratch создают мультики или игры.

"Достаточно долго надо учиться, но это все очень интересно, поэтому я с удовольствием буду дальше работать", – поделился 10-тилетний Василий Гай.

"Я может когда-то стану программистом. Мой папа программист, а мне просто нравится программировать в Scratch", – сказал 8-летний Саша Михайлишин.

В прошлом году проекты eKids получили признание в глобальном корпоративном конкурсе Scratch4Good. Тогда за первенство соревновались авторы идей из Венгрии, Украины, Беларуси, Польши и США. 4 украинских проекта по количеству баллов попали в первую пятерку. Компания EPAM уже 25 лет работает на рынке разработки программного обеспечения. Ее офисы расположены на четырех континентах.