IT-компанія EPAM розпочала весняну хвилю освітньої програми eKids

Основи програмування для найменших. ІТ-компанія EPAM розпочала весняну хвилю освітньої програми eKids у 5 містах України, де є офіси бізнесу

Майже 200 дітлахів програмістів компанії вивчають мову програмування Scratch, яка розвиває творче та системне мислення.

Наша ціль не просто навчити якійсь конкретній програмі, а просто мотивувати дитину робити щось самій, показати, що це не є щось таке наднедзвичайне і діти можуть щось робити, самі розвиватись. Мені дуже приємно бути частиною того вкладу в розвиток майбутнього покоління,

– сказала волонтерка Ніна Пищева.

"EPAM – це є наш соціальний проект для співробітників. Він допомагає дітям більше зрозуміти з чим працюють їхні батьки", – розповів волонтер Олег Дудар.

Навчання в ігровій формі триває впродовж двох місяців. Дітлахи у Scratch’і створюють мультики чи ігри.

"Достатньо довго треба вчитися, але це все дуже цікаво, тому я із задоволенням буду дальше працювати", – поділився 10-тирічний Василь Гай.

"Я може стану колись програмістом. Мій тато програміст, а мені просто подобається програмувати в Scratch-і", – сказав 8-мирічний Сашко Михайлишин.

Торік проекти eKids отримали визнання у глобальному корпоративному конкурсі Scratch4Good. Тоді за першість змагалися автори ідей з Угорщини, України, Білорусі, Польщі та США. 4 українські проекти за кількістю балів потрапили у першу п’ятірку. Компанія EPAM вже 25 років працює на ринку розробки програмного забезпечення. Її офіси розташовані на чотирьох континентах світу.