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      IT-шникам на 3-й группе РРО не понадобится, – Верланов

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      Сергей Верланов

      Для большинства представителей IT-бизнеса, которые работают на третьей группе упрощенной системы налогообложения, регистраторы расчетных операций (РРО) не понадобятся.

      Об этом 26 ноября рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время встречи с представителями ИТ-компаний в киевском UNIT.City, информирует пресс-служба ГНС.

      "Для "хороших парней" мы – сервисная организация, а для "плохих" выполняем ту функцию фискального органа, для которой вы нас и наняли. Как можно быть сервисной организацией для компании, которая нелегально продает топливо или торгует на Крещатике без чеков?", – заявил Сергей Верланов.

      По его словам, применение РРО не требуется, если клиенты "упрощенцев" на 3 группе рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом, а также, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца.

      Кроме того, глава ГНС Сергей Верланов отметил, что оплата за услуги картой, например, на карточку в "Приват24" или monobank подпадает под банковскую тайну. Налоговая не может контролировать этот процесс, поэтому граждане должны сами решать, платить ли налоги с подобных поступлений.

      В своем выступлении Сергей Верланов отметил, что одна из главных задач налоговой – разработать удобные и быстрые электронные сервисы, адаптированные под нужды потребителей, что упростили бы множество процедур без потери времени.

      Так, уже в январе 2020 года программное РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой, бесплатное для загрузки и обслуживания, станет доступным для пользователей в тестовом режиме.

      Самый главный вызов – проект РРО в смартфоне. До января ГНС должен предоставить пользователям возможность протестировать программное РРО, которое будет бесплатное для скачивания и обслуживания,
      – заявил главный налоговик Украины.

      По словам Верланова, кроме проекта РРО в смартфоне, на данный момент налоговики активно работают над другими онлайн-услугами: внедрением и усовершенствованием сервисов с предварительного заполнения деклараций для граждан, push-напоминаниями о предельных сроках представления отчетности и наличии задолженности, внедрением online-консультаций и тому подобное.

      Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот, направлены на их либерализацию.

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      Теги: Новости Украины Налоги Государственная налоговая служба
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