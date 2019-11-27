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      IT-шникам на 3-й групі РРО не знадобиться, – Верланов

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      Сергій Верланов

      Для більшості представників IT-бізнесу, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, реєстратори розрахункових операцій (РРО) не знадобляться.

      Про це 26 листопада розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ІТ-компаній у київському UNIT.City, інформує пресслужба ДПС.

      "Для "хороших хлопців" ми – сервісна організація, а для "поганих" виконуємо ту функцію фіскального органу, для якої ви нас і найняли. Як можна бути сервісною організацією для компанії, яка нелегально продає паливо або торгує на Хрещатику без чеків?».  заявив Сергій Верланов.

      За його словами, застосування РРО не вимагається, якщо клієнти "спрощенців" на 3 групі розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом, а також, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.

      Крім того, голова ДПС Сергій Верланов зазначив, що сплата за послуги карткою, наприклад, на картку у "Приват24" чи monobank підпадає під банківську таємницю. Податкова не може контролювати цей процес, тому громадяни повинні самі вирішувати, чи сплачувати податки з подібних надходжень.

      У своєму виступі Сергій Верланов наголосив, що одне із головних завдань податкової розробити зручні та швидкі електронні сервіси, адаптовані під потреби споживачів, що спростили б безліч процедур без втрати часу.

      Так, вже у січні 2020 року програмне РРО (реєстратор розрахункових операцій) від податкової, безкоштовне для завантаження та обслуговування, стане доступним для користувачів у тестовому режимі.

      Найголовніший виклик – проєкт РРО у смартфоні. До січня ДПС має надати користувачам змогу протестувати програмне РРО, яке буде безкоштовне для завантажування і обслуговування,
      – заявив головний податківець України.

      За словами Верланова, крім проєкту РРО у смартфоні, на даний момент податківці активно працюють над іншими онлайн-послугами: впровадженням та удосконаленням сервісів з попереднього заповнення декларацій для громадян, push-нагадуваннями про граничні терміни подання звітності та наявність заборгованості, запровадженням online-консультацій тощо.

      Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію. 

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      Теги: Новини України Державна податкова служба Податки
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