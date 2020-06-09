Мощная непогода в Италии обвалила мост, подтопила дома и автодороги: фото и видео
Нешуточная непогода бушует в центральном итальянском регионе Лацио. В результате мощных ливней там подтопило жилые дома и автодороги, а в одном муниципалитете даже обвалился мост, который пролегал через реку.
Частично затоплены и многие автомобили. Кое-где проезд через мосты стал опасным из-за высокого уровня воды, информирует Corriere della Sera.
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Мост через реку рухнул в муниципалитете Сан-Джорджо-а-Лири.
Непогода наделала беды в центральной части Италии / Скриншот
В одном муниципалитете обвалился мост / Скриншот
Никакой информации о пострадавших пока нет.
Мощные ливни подтопили дороги / Скриншот
Автомобили плавают ув воде / Скриншот
Заметим, что только на прошлой неделе аномальный приток затопил итальянскую Венецию. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 сантиметров, что является третьим по величине показателем для июня в истории. Причиной этого явления стал сильный шторм в Атлантике.
Непогода в Италии: видео