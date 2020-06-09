Нешуточная непогода бушует в центральном итальянском регионе Лацио. В результате мощных ливней там подтопило жилые дома и автодороги, а в одном муниципалитете даже обвалился мост, который пролегал через реку.

Частично затоплены и многие автомобили. Кое-где проезд через мосты стал опасным из-за высокого уровня воды, информирует Corriere della Sera. Смотрите также Польшу накрыла мощная непогода: ветер срывал крыши и ломал деревья, есть пострадавшая – фото, видео Мост через реку рухнул в муниципалитете Сан-Джорджо-а-Лири.

Непогода наделала беды в центральной части Италии / Скриншот

В одном муниципалитете обвалился мост / Скриншот Никакой информации о пострадавших пока нет.

Мощные ливни подтопили дороги / Скриншот

Автомобили плавают ув воде / Скриншот Заметим, что только на прошлой неделе аномальный приток затопил итальянскую Венецию. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 сантиметров, что является третьим по величине показателем для июня в истории. Причиной этого явления стал сильный шторм в Атлантике. Непогода в Италии: видео