Неабияка негода вирує у центральному італійському регіоні Лаціо. Внаслідок потужних злив там підтопило житлові будинки та автошляхи, а в одному муніципалітеті навіть обвалився міст, що пролягав через річку.

Частково затоплені й багато автомобілів. Подекуди проїзд через мости став небезпечним через високий рівень води, інформує Corriere della Sera.

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Міст через річку обвалився у муніципалітеті Сан-Джорджо-а-Лірі.



Негода наробила лиха в центральній частині Італії / Скриншот



В одному муніципалітеті обвалився міст / Скриншот

Жодної інформації про постраждалих наразі немає.



Потужні зливи підтопили дороги / Скриншот



Автомобілі плавають у воді / Скриншот

Зауважимо, що лише минулого тижня аномальний приплив затопив італійську Венецію. Рівень води в місті подекуди досяг позначки в 116 сантиметрів, що є третім за величиною показником для червня в історії. Причиною цього явища став сильний шторм в Атлантиці.

Негода в Італії: відео