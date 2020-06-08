Польщу накрила потужна негода: вітер зривав дахи та ламав дерева, є постраждала – фото, відео
Польща неабияк постраждала від потужного шторму, що обрушився на центральну частину країни 7 червня. Вітер зривав дахи житлових будинків та повалив сотні дерев. В результаті негоди постраждала жінка.
Ба більше – спецслужби отримали понад 2 тисячі викликів від громадян, чиї будинки та прилеглі до них території були пошкоджені під час негоди. Про це інформує Poland In.
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Так, у місті Канюв, що розташоване на півдні Польщі, пройшовся смерч. Дивом не постраждали люди, однак потужний вітер пошкодив 22 будівлі, 8 з яких – майже повністю зруйновані.
Торнадо у Канюві: відео
Наслідки негоди: відео
Президент Польщі Анджей Дуда вже пообіцяв надати грошову підтримку жителям міста, чиї будинки пошкодила негода.
Тим часом у східному місті Седльце в результаті удару блискавки загорівся склад. Через потужну негоду, за інформацією рятувальників, без світла залишилися понад 20 тисяч поляків.
Окрім того, через негоду 45-річна жінка потрапила до лікарні з переломами обидвох ніг.
Наслідки негоди у Польщі / Фото з соцмереж
Станом на 8 червня негода відійшла, втім у Гданську випала рекордна кількість опадів. У річках фіксують значне перевищення рівня води.
Подекуди випав град