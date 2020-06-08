Польща неабияк постраждала від потужного шторму, що обрушився на центральну частину країни 7 червня. Вітер зривав дахи житлових будинків та повалив сотні дерев. В результаті негоди постраждала жінка.

Ба більше – спецслужби отримали понад 2 тисячі викликів від громадян, чиї будинки та прилеглі до них території були пошкоджені під час негоди. Про це інформує Poland In.

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Так, у місті Канюв, що розташоване на півдні Польщі, пройшовся смерч. Дивом не постраждали люди, однак потужний вітер пошкодив 22 будівлі, 8 з яких – майже повністю зруйновані.

Торнадо у Канюві: відео

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

Наслідки негоди: відео

Президент Польщі Анджей Дуда вже пообіцяв надати грошову підтримку жителям міста, чиї будинки пошкодила негода.

Тим часом у східному місті Седльце в результаті удару блискавки загорівся склад. Через потужну негоду, за інформацією рятувальників, без світла залишилися понад 20 тисяч поляків.

Окрім того, через негоду 45-річна жінка потрапила до лікарні з переломами обидвох ніг.

Наслідки негоди у Польщі / Фото з соцмереж

Станом на 8 червня негода відійшла, втім у Гданську випала рекордна кількість опадів. У річках фіксують значне перевищення рівня води.

Подекуди випав град