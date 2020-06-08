Польшу накрыла мощная непогода: ветер срывал крыши и ломал деревья, есть пострадавшая – видео
Польша изрядно пострадала от мощного шторма, обрушившегося на центральную часть страны 7 июня. Ветер срывал крыши жилых домов и повалил сотни деревьев. В результате непогоды пострадала женщина.
Более того – спецслужбы получили более 2 тысяч вызовов от граждан, чьи дома и прилегающие к ним территории были повреждены во время непогоды. Об этом информирует Poland In.
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Так, в городе Канюв, расположенном на юге Польши, был смерч. Чудом не пострадали люди, однако сильный ветер повредил 22 здания, 8 из которых – почти полностью разрушены.
Торнадо в Канюви: видео
Последствия непогоды: видео
Президент Польши Анджей Дуда уже пообещал оказать денежную поддержку жителям города, чьи дома повредила непогода.
Между тем в восточном городе Седльце в результате удара молнии загорелся склад. Из-за мощной непогоды, по информации спасателей, без света остались более 20 тысяч поляков.
Кроме того, из-за непогоды 45-летняя женщина попала в больницу с переломами обеих ног.
Последствия непогоды в Польше / Фото из соцсетей
По состоянию на 8 июня непогода отошла, однако в Гданьске выпало рекордное количество осадков. В реках фиксируют значительное превышение уровня воды.
Кое-где выпал град