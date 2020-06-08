Польша изрядно пострадала от мощного шторма, обрушившегося на центральную часть страны 7 июня. Ветер срывал крыши жилых домов и повалил сотни деревьев. В результате непогоды пострадала женщина.

Более того – спецслужбы получили более 2 тысяч вызовов от граждан, чьи дома и прилегающие к ним территории были повреждены во время непогоды. Об этом информирует Poland In.

Между тем В Чехии из-за ливня затопило несколько сел: погибла женщина – фото, видео

Так, в городе Канюв, расположенном на юге Польши, был смерч. Чудом не пострадали люди, однако сильный ветер повредил 22 здания, 8 из которых – почти полностью разрушены.

Торнадо в Канюви: видео

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

Последствия непогоды: видео​

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Film otrzymałem droga elektroniczną. pic.twitter.com/NIuGUIdNkt — Mirosław Suchoń (@MiroslawSuchon) June 7, 2020

Президент Польши Анджей Дуда уже пообещал оказать денежную поддержку жителям города, чьи дома повредила непогода.

Между тем в восточном городе Седльце в результате удара молнии загорелся склад. Из-за мощной непогоды, по информации спасателей, без света остались более 20 тысяч поляков.

Кроме того, из-за непогоды 45-летняя женщина попала в больницу с переломами обеих ног.

Последствия непогоды в Польше / Фото из соцсетей

По состоянию на 8 июня непогода отошла, однако в Гданьске выпало рекордное количество осадков. В реках фиксируют значительное превышение уровня воды.

Кое-где выпал град