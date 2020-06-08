В Оломоуцком крае Чехии сильные дожди вызвали наводнение. В результате затопило несколько деревень. В результате непогоды погибла женщина, еще одну считают пропавшей без вести.

Пострадали дома, мосты, газо- и электросети

Больше ливни накрыли населенные пункты в Уничовском и Шумперском районах, сообщает Novinky.

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Ливни не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру, сообщила пресс-секретарь пожарной службы Люси Балажова.

В Оскаве был снесен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газо- и электросети,

– рассказала Балажова.

Во многих местах вода достигала более метра в высоту. Ночью спасатели выкачивали воду из затопленных подвалов. Жителей нескольких сел эвакуировали.

Спасательные работы продолжаются. Пострадавшим ищут временное жилье.

Есть жертва непогоды

Спасателям удалось помочь нескольким людям выбраться из воды в безопасное место. Также спасли тех, кто застрял в затопленных автомобилях.

К сожалению, в результате непогоды погибла 48-летняя женщина. Кроме того, 74-летнюю женщину считают пропавшей без вести. Ее ищут с помощью вертолета.

Села в Чехии затопило из-за сильных дождей: Фото AP и Novinky

В Чехии из-за ливня затопило несколько сел: смотрите видео