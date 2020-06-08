В Оломоуцькому краю Чехії сильні дощі спричинили повінь. У результаті затопило декілька сіл. Внаслідок негоди загинула жінка, ще одну вважають зниклою безвісти.

Постраждали будинки, мости, газо- і електромережі

Найбільше зливи вразили населені пункти в Унічовському і Шумперському районах, повідомляє Novinky.

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Зливи не тільки затопили десятки будинків та інших будівель, а й пошкодили місцеву енергетичну і транспортну інфраструктуру, повідомила прессекретарка пожежної служби Люсі Балажова.

В Оскаві був знесений міст, а в більшості постраждалих муніципалітетів були пошкоджені газо- і електромережі,

– розповіла Балажова.

У багатьох місцях вода досягала понад метр у висоту. Вночі надзвичайними викачували воду із затоплених підвалів. Жителів кількох сіл евакуювали.

Наразі рятувальні роботи тривають. Потерпілим шукають тимчасове житло.

Є жертва негоди

Рятувальникам вдалося допомогти кільком людям вибратися з води в безпечне місце. Також врятували тих, хто застряг у затоплених автомобілях.

На жаль, внаслідок негоди загинула 48-річна жінка. Крім того, 74-річну жінку вважають зниклою безвісти. Її шукають з допомогою вертольота.

Села у Чехії затопило через сильні дощі: Фото AP та Novinky

У Чехії через зливи затопило декілька сіл: дивіться відео