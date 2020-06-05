У Полтаві після дощу 5 червня вулиці міста перетворилися на ріки – автомобілі просто "пливли" по них. І таке в місті вже не вперше.

Відео із затоплених вулиць міста жителі Полтави публікують в соцмережах. На деяких відео видно, що вода була на такому рівні, що водії не ризикнули їхати, а вода заливала і бордюри.

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При цьому проблеми були в різних районах міста.

Дивіться відео затоплених вулиць Полтави

Відзначається, що проблема в місті – через погану роботу каналізації, яка не справляється з опадами. Відтак вода не має куди стікати та збирається на проїжджій частині.

Така ж ситуація була в Полтаві 29 травня, коли після зливи вулиці були залиті водою. А також 1 червня.

Дивіться відео затоплених вулиць Полтави 29 травня