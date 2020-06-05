В Полтаве после дождя 5 июня улицы города превратились в реки – автомобили просто "плыли" по ним. И такое в городе уже не впервые.

Видео затопленных улиц города жители Полтавы публикуют в соцсетях. На некоторых видео видно, что вода была на таком уровне, что водители не рискнули ехать, а вода заливала и бордюры.

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При этом проблемы были в разных районах города.

Смотрите видео затопленных улиц Полтавы

Отмечается, что проблема в городе – из-за плохой работы канализации, которая не справляется с осадками. Поэтому воде некуда стекать и она собирается на проезжей части.

Такая же ситуация была в Полтаве 29 мая, когда после ливня улицы были залиты водой. А также 1 июня.

Смотрите видео затопленных улиц Полтавы 29 мая