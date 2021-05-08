В итальянском городке Изерния археологи нашли мраморную голову первого императора Рима Октавиана Августа. Находке – больше 2 тысяч лет.

Что известно об исключительной находке

Археолог Франческо Джанкола обнаружил часть статуи во время реставрационных работ по восстановлению средневековой стены, которая рухнула из-за сильных дождей в 2013 году. Это произошло на юге центрального итальянского региона Молизе.

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Джанкола следил за работами от имени муниципалитета Изернии. Он рассказал, что внезапно заметил, как земля, которую копали, изменила цвет.

Мы продолжали копать с помощью точных кельм, и получился блок мрамора. Я сразу увидел, что это голова. Я понял, что она принадлежит статуе Августа благодаря волосам, форме и порезу глаз,

– поделился археолог.

Он рассказал, что немедленно позвонил мэру города и министерству культурного наследия.

Высота мраморной головы – 35 сантиметров. Она может быть датирована периодом 20 года до нашей эры – 10 года нашей эры.

Археологи не понимают, как статуя оказалась в найденном месте

По словам археолога из регионального управления министерства Марии Дилетты Коломбо, специалисты не знают, почему статуя оказалась именно в этом месте.

"Ее могли разместить в храме, посвященном культу императорской семьи, или на форуме. Но это лишь гипотезы, поскольку мы не знаем, где был форум", – сказала Мария Дилетта Коломбо.

Археолог рассказала, что некоторые ее коллеги плакали от радости, когда нашли голову статуи. Она же уверяет, что не забудет этот момент никогда.

Обратите внимание! По данным археологов, статуя Августа, вероятно, достигала 2 метров. Голова императора сделана из того же мрамора, который использовал итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело.

Местные археологи хотят, чтобы мраморную голову оставили в городском музее Санта-Мария-делле-Монаш. Это, по их мнению, позволит привлечь больше туристов.