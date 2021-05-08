В італійському містечку Ізернія археологи відкопали мармурову голову першого імператора Риму Октавіана Августа. Знахідці – понад 2 тисячі років.

Що відомо про виняткову знахідку

Археолог Франческо Джанкола виявив частину статуї під час реставраційних робіт з відновлення середньовічної стіни, яка обвалилася через сильні дощі у 2013 році. Це відбулося на півдні центрального італійського регіону Молізе.

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Джанкола стежив за роботами від імені муніципалітету Ізернії. Він розповів, що раптово помітив, як земля, яку копали, змінила колір.

Ми продовжували копати за допомогою точних кельм, і вийшов блок мармуру. Я відразу побачив, що це голова. Я зрозумів, що вона належить статуї Августа завдяки волоссю, формі та порізу очей,

– поділився археолог.

Він розповів, що негайно зателефонував меру міста і міністерству культурної спадщини.

Висота мармурової голови – 35 сантиметрів. Вона може бути датована періодом 20 роки до нашої ери – 10 роки нашої ери.

Археологи не розуміють, як статуя опинилася у знайденому місці

За словами археологині з регіонального управління міністерства Марії Ділетти Коломбо, фахівці не знають, чому статуя опинилася саме в цьому місці.

"Її могли розмістити в храмі, присвяченому культу імператорської сім'ї, або на форумі. Але це лише гіпотези, оскільки ми не знаємо, де був форум", – сказала Марія Ділетта Коломбо.

Археологиня розповіла, що деякі її колеги плакали від радості, коли знайшли голову статуї. Вона ж запевняє, що не забуде цей момент ніколи.

Зверніть увагу! За даними археологів, статуя Августа, ймовірно, сягала 2 метрів. Голова імператора зроблена з того ж мармуру, який використовував італійський художник епохи Відродження Мікеланджело.

Місцеві археологи хочуть, щоб мармурову голову залишили у міському музеї Санта-Марія-делле-Монаш. Це, на їх думку, дозволить залучити більше туристів.