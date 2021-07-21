Соглашение предусматривает взаимное признание водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию другой страны.
Ранее В Италии перестали признавать украинские водительские права
Это означает, что стороны не будут сдавать экзамены при обмене удостоверений водителей. За период действия предыдущего соглашения получили и обработали более 22 тысяч запросов по обмену.
Действие соглашения распространяется на украинцев, которые:
- легально проживают в Италии;
- являются резидентами страны менее 4 лет;
- имеют действительные украинские водительские удостоверения.
Договоренность заключили на 5 лет. Оно вступит в силу через 60 дней после выполнения внутригосударственных процедур. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.
Это соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан,
– сказал Кубраков.
К слову, новое соглашение является редакцией предыдущего, которое заключили в 2015 году сроком на 5 лет. Оно перестало действовать в июне 2021 года.