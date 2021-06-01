Посольство Украины в Италии отметило, что сообщения об автоматическом продлении действия соглашения – фейковые. Пока оно не действует.

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Когда снова будут признавать удостоверения

Министерство внутренних дел Украины и итальянское министерство инфраструктуры и транспорта являются ответственными за реализацию соглашения. Сейчас они ведут активную работу над тем, чтобы вскоре подписать новый документ.

После вступления в силу соглашение позволит гражданам Украины и дальше пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы,

– рассказали в посольстве.

Дипломаты добавили, что обязательно сообщат о подписании и вступлении в действие нового соглашения.

Обратите внимание! По данным МВД, украинское водительское удостоверение признают в 88 странах мира. В то же время в 44 государствах украинским водителям необходимо международное удостоверение. Среди них США, Япония, Египет, Австралия, Новая Зеландия и др.