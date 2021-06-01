Посольство України в Італії наголосило, що повідомлення про автоматичне продовження дії угоди – фейкові. Наразі вона не діє.
Цікаво Як заповнити анкету пасажира для приїзду в Італію: покрокова інструкція
Коли знову визнаватимуть посвідчення
Міністерство внутрішніх справ України та італійське міністерство інфраструктури та транспорту є відповідальними за реалізацію угоди. Наразі вони ведуть активну роботу над тим, щоб незабаром підписати новий документ.
Після набуття чинності угода дозволить громадянам України й надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи,
– розповіли у посольстві.
Дипломати додали, що обов'язково повідомлять про підписання та вступ у дію нової угоди.