Для долгосрочного размещения людей определили 283 объекта недвижимости, которые были конфискованы у преступных организаций.

Важно Швейцария выделит 80 миллионов франков на гуманитарную помощь Украине

В настоящее время в Италии около 28 тысяч украинских беженцев. Им будет предоставлен доступ к медицинскому обслуживанию, дети смогут учиться в школах, а взрослые получат разрешение на работу.

Италия управляет этим процессом в рамках Директивы ЕС о временной защите. Документ разработан в 2001 году, но стал активным только в начале марта. Он позволяет странам-членам ЕС предоставлять незамедлительную защиту украинским беженцам.

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