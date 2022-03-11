Взносом Швейцария выражает свою солидарность с народом Украины в трудную минуту.

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В ответ на кризис с беженцами федеральный совет на своем заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине до 80 миллионов швейцарских франков,

– говорится в сообщении на сайте федерального совета.

Как распределят деньги

Четверть этой суммы пойдет на помощь украинским беженцам в других странах.

Три четверти предназначены для помощи оставшимся в Украине.

Средства пойдут в пользу Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций и проектов, реализуемых Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) в Украине.

Указывается, что около 12 миллионов человек сейчас зависят от экстренной помощи в результате нападения России на Украину.