Внеском Швейцарія висловлює свою солідарність із народом України у скрутну хвилину.

Увага Українцям знову розсилають шкідливі листи, аби зламати пошти й особисті сторінки

У відповідь на кризу з біженцями федеральна рада на своєму засіданні 11 березня прийняла рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні до 80 млн швейцарських франків,

– йдеться у повідомленні на сайті федеральної ради.

Як розподілять гроші

Чверть цієї суми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах.

Три чверті призначено для допомоги тим, хто залишився в Україні.

Кошти підуть на користь Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, агенцій ООН, міжнародних та місцевих неурядових організацій та проєктів, які реалізує Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) в Україні.

Вказується, що близько 12 мільйонів людей зараз залежать від екстреної допомоги внаслідок нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США схвалив виділення для України 13,6 мільярда доларів термінової допомоги.