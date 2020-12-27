В итальянском городе Альто-Рено-Терме 94-летний Малаволти Фиоренцо вызвал сотрудников полиции, потому что ему было очень одиноко праздновать Рождество одному. Правоохранители приехали к пенсионеру и составили компанию во время праздника.

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Когда Фиоренцо позвонил в отделение полиции, то сразу предупредил, что у него все хорошо. Об этом сообщает Il Resto del Carlino.

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Вот только рядом нет никого, с кем я бы мог выпить по случаю Рождества... Возможно, кто-то из ваших сотрудников мог бы зайти ко мне домой минут на 10?

– сказал пенсионер.

Полицейские решили таки приехать к одинокому мужчине. Фиоренцо очень расчувствовался, когда увидел на пороге дома гостей. Они вместе отпраздновали Рождество и выпили. Но, вероятно, что-то безалкогольное, ведь правоохранители находились на службе.

Пожилой мужчина рассказывал полицейским о Второй мировой войне. Впоследствии они вместе позвонили через видеосвязь родственникам Фиоренцо.



В Италии полицейские отпраздновали Рождество с пенсионером / Фото Il Resto del Carlino

Обратите внимание! С 21 декабря по 6 января в Италии объявили жесткий карантин. Покидать свои дома итальянцы могут только в некоторых случаях. Перемещения людей из одного региона в другой строго запрещены. Также закрыты все магазины и рестораны.