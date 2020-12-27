В італійському місті Альто-Рено-Терме 94-річний Малаволті Фіоренцо викликав співробітників поліції, бо йому було дуже самотньо святкувати Різдво наодинці. Правоохоронці приїхали до пенсіонера та склали компанію під час свята.

Деталі історії

Коли Фіоренцо зателефонував у відділок поліції, то одразу попередив, що у нього все добре. Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

Читайте також Рекорд у Європі: в Італії кількість померлих від COVID-19 "перевалила" за 70 тисяч

От тільки поруч немає нікого, з ким я б міг випити з нагоди Різдва... Можливо, хтось із ваших співробітників міг би зайти до мене додому хвилин на 10?

– сказав пенсіонер.

Поліцейські вирішили таки приїхати до самотнього чоловіка. Фіоренцо дуже розчулився, коли побачив на порозі будинку гостей. Вони разом вони відсвяткували Різдво та випили. Але, ймовірно, чогось безалкогольного, адже правоохоронці перебували на службі.

Літній чоловік розповідав поліцейським про Другу світову війну. Згодом вони разом подзвонили через відеозв'язок до родичів Фіоренцо.



В Італії поліцейські відсвяткували Різдво з пенсіонером / Фото Il Resto del Carlino

Зверніть увагу! З 21 грудня по 6 січня в Італії оголосили жорсткий карантин. Залишати власні домівки італійці можуть лише в деяких випадках. Переміщення людей з одного регіону в інший суворо заборонені. Також зачинені всі магазини та ресторани.