В Италии открыли мост, который обрушился два года назад
В итальянской Генуе 3 августа открыли новый мост вместо того, который трагически обрушился два года назад.
Восстановлением занялась компания Метинвест. Для строительства моста компания доставила 18 500 тонн высокопрочного проката – это львиная доля от всего объема стального сооружения.
За проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой Метинвест связывают более десяти лет сотрудничества.
В строительстве такого уровня, сталь – единственный материал, способный обеспечить прочность, надежность и износостойкость на долгие времена. Для этого проекта было крайне важно, чтобы поставщик мог гарантировать производство значительного объема стали в кратчайшие сроки. Я работал с Метинвестом ранее и поэтому был уверен, что компания точно выполнит эти требования. Это был выбор, подтвержденный результатами. Метинвест – наш исторический партнер, надежный и гарантирующий качество,
– сказал операционный директор компании Fincantieri Infrastructure, руководитель проекта строительства моста Сиро Даль Зотто.
Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника – в память о каждом погибшем в катастрофе.
Это "умный" мост: следить за состоянием всех элементов конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией.
Первым автомобилем, который проехал по мосту, стал Maserati президента Италии Серджо Маттарелла. В конце церемонии истребители украсили небо в цвета итальянского флага.
Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживают 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров.
Мост стоимостью 202 млн евро построили всего за год. Устойчивость и долговечность конструкции обеспечивает металлический каркас. Всего на строительство ушло 24 тысяч тонн стали – этого хватило бы на три Эйфелевы башни.
Метинвест стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal.
Специально для этого проекта предприятие выдержало всевозможные проверки безопасности и испытания качества продукции от Fincantieri и сертификационного общества RINA. Почему для нас это важно.
Мы гордимся, что стали частью этого проекта. Для нас это нечто большее, чем просто работа. Главный офис Метинвеста по европейским продажам находится в Генуе. Обвал моста стал ужасной новостью для всей нашей команды. Поэтому мы предложили нашему давнему партнеру Fincantieri оптимальное решение, которое помогло городу восстановиться после трагедии,
– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Метинвест – основной поставщик толстого листа в Италии, занимает четверть местного рынка стали и управляет двумя прокатными заводами. Продукция Метинвеста востребована в строительстве, машиностроении, судостроении, энергетике и промышленном производстве.