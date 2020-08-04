В итальянской Генуе 3 августа открыли новый мост вместо того, который трагически обрушился два года назад.

Восстановлением занялась компания Метинвест. Для строительства моста компания доставила 18 500 тонн высокопрочного проката – это львиная доля от всего объема стального сооружения.

За проектирование и строительство моста взялась специально для этого созданная компания Pergenova, совместное предприятие Salini Impregilo и Fincantieri Infrastructure. Последняя компания – часть крупнейшей судостроительной Fincantieri Group, с которой Метинвест связывают более десяти лет сотрудничества.

В строительстве такого уровня, сталь – единственный материал, способный обеспечить прочность, надежность и износостойкость на долгие времена. Для этого проекта было крайне важно, чтобы поставщик мог гарантировать производство значительного объема стали в кратчайшие сроки. Я работал с Метинвестом ранее и поэтому был уверен, что компания точно выполнит эти требования. Это был выбор, подтвержденный результатами. Метинвест – наш исторический партнер, надежный и гарантирующий качество,

– сказал операционный директор компании Fincantieri Infrastructure, руководитель проекта строительства моста Сиро Даль Зотто.

Линии нового моста напоминают корпус корабля, который опоясывают 43 светильника – в память о каждом погибшем в катастрофе.

Это "умный" мост: следить за состоянием всех элементов конструкции будут роботы, а освещать – фотоэлектрические панели, которые питаются солнечным светом и обеспечивают мост энергией.

Первым автомобилем, который проехал по мосту, стал Maserati президента Италии Серджо Маттарелла. В конце церемонии истребители украсили небо в цвета итальянского флага.

Виадук длиной чуть больше километра состоит из 19 стальных и бетонных пролетов, его поддерживают 18 полуторакилометровых опор. Стальная часть мостового полотна шириной 26 метров изготовлена ​​из листов различной толщины. Виадук возвышается над землей на 45 метров.

Мост стоимостью 202 млн евро построили всего за год. Устойчивость и долговечность конструкции обеспечивает металлический каркас. Всего на строительство ушло 24 тысяч тонн стали – этого хватило бы на три Эйфелевы башни.

Метинвест стал главным поставщиком стали для строительства моста в январе 2019 года. Полуфабрикаты изготовили на комбинате в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском Trametal.

Специально для этого проекта предприятие выдержало всевозможные проверки безопасности и испытания качества продукции от Fincantieri и сертификационного общества RINA. Почему для нас это важно.

Мы гордимся, что стали частью этого проекта. Для нас это нечто большее, чем просто работа. Главный офис Метинвеста по европейским продажам находится в Генуе. Обвал моста стал ужасной новостью для всей нашей команды. Поэтому мы предложили нашему давнему партнеру Fincantieri оптимальное решение, которое помогло городу восстановиться после трагедии,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Метинвест – основной поставщик толстого листа в Италии, занимает четверть местного рынка стали и управляет двумя прокатными заводами. Продукция Метинвеста востребована в строительстве, машиностроении, судостроении, энергетике и промышленном производстве.