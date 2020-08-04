В італійській Генуї 3 серпня відкрили новий міст замість того, що трагічно обрушився два роки тому.

Відновленням зайнялась компанія Метінвест. Для будівництва моста компанія доставила 18,5 тисяч тонн високоміцного прокату – це левова частка від усього обсягу сталевої споруди.

За проєктування і будівництво моста взялася спеціально для цього створена компанія Pergenova, спільне підприємство Salini Impregilo і Fincantieri Infrastructure. Остання компанія – частина найбільшої суднобудівної Fincantieri Group, з якою Метінвест пов'язують більш десяти років співпраці.

У будівництві такого рівня, сталь – єдиний матеріал, здатний забезпечити міцність, надійність і зносостійкість на довгі часи. Для цього проєкту було вкрай важливо, щоб постачальник міг гарантувати виробництво значного обсягу сталі в найкоротші терміни. Я працював з Метінвестом раніше і тому був упевнений, що компанія точно виконає ці вимоги. Це був вибір, підтверджений результатами. Метінвест – наш історичний партнер, надійний та гарантує якість,

– сказав операційний директор компанії Fincantieri Infrastructure, керівник проєкту будівництва моста Сіро Даль Зотто.

Лінії нового моста нагадують корпус корабля, який оперізують 43 світильника – в пам'ять про кожного загиблого в катастрофі.

Це "розумний" міст: стежити за станом всіх частин конструкції будуть роботи, а висвітлювати – фотоелектричні панелі, які харчуються сонячним світлом і забезпечують міст енергією.

Першим автомобілем, що проїхав по мосту, став Maserati президента Італії Серджо Маттарелла. В кінці церемонії винищувачі прикрасили небо в кольори італійського прапора.

Віадук довжиною трохи більше кілометра складається з 19 сталевих і бетонних прольотів, його підтримують 18 півторакілометрових опор. Сталева частина мостового полотна шириною 26 метрів виготовлена ​​з листів різної товщини. Віадук підноситься над землею на 45 метрів.

Міст вартістю 202 млн євро побудували всього за рік. Стійкість і довговічність конструкції забезпечує металевий каркас. Всього на спорудження пішло 24 тисячі тонн сталі – цього вистачило б на три Ейфелеві вежі.

Метінвест став головним постачальником сталі для будівництва моста в січні 2019 року. Напівфабрикати виготовили на комбінаті в Маріуполі, а високоміцний прокат – на італійському Trametal.

Спеціально для цього проєкту підприємство витримало всілякі перевірки безпеки і випробування якості продукції від Fincantieri і сертифікаційного суспільства RINA. Чому для нас це важливо.

Ми пишаємося, що стали частиною цього проєкту. Для нас це щось більше, ніж просто робота. Головний офіс Метінвесту за європейськими продажами знаходиться в Генуї. Обвал моста став жахливою новиною для всієї нашої команди. Тому ми запропонували нашому давньому партнерові Fincantieri оптимальне рішення, яке допомогло місту відновитися після трагедії,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Метінвест – основний постачальник товстого листа в Італії, займає чверть місцевого ринку сталі та управляє двома прокатними заводами. Продукція Метінвесту затребувана в будівництві, машинобудуванні, суднобудуванні, енергетиці та промисловому виробництві.