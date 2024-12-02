Нагадаємо, жителі Кривого Рогу чули два вибухи. В обох випадках мовилося про швидкісні цілі в бік міста. 24 Канал з посиланням на ПС розкаже про подробиці атаки.

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Як відпрацювала ППО

О 17:30 та 19:30 2 грудня 2024 року російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57. Усі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід",

– написали в ПС.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку на Криворізький район постраждали двоє людей.

"85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному – медичну допомогу надали на місці. Зруйновані два дачні будинки. Ще один – пошкоджений. Понівечений мікроавтобус. Рятувальники продовжують обстежувати територію", – поінформував він.