Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації, пише 24 Канал.

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Тривалість польоту "Шахедів"

Я особисто бачив, як він літав більше, ніж 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години,

– розповів Євлаш.

За його словами, "Шахеди" відрізняються одні від одних. Адже деякі з них мають меншу бойову частину, але збільшений бак для пального, або навпаки. Саме це впливає на тривалість їхніх польотів.

Євлаш зазначив, що зараз дуже багато локаційно втрачених дронів. Він пояснив, що означає термін "локаційна втрата" – це означає, що безпілотник міг впасти як через погане виробництво чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

Додамо, речник Повітряних сил зауважив, що окрім "Шахедів" росіяни мають безпілотники "пустишки". Їх ціль полягає у тому, щоб виснажити українське ППО, а також витратити наші ракети і виснажити морально.