Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью Центра противодействия дезинформации, пишет 24 Канал.

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Продолжительность полета "Шахедов"

Я лично видел, как он летал больше, чем 24 часа. Он кружил над различными заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго, где-то 24 часа,

– рассказал Евлаш.

По его словам, "Шахеды" отличаются друг от друга. Ведь некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличенный бак для горючего, или наоборот. Именно это влияет на продолжительность их полетов.

Евлаш отметил, что сейчас очень много локально потерянных дронов. Он объяснил, что означает термин "локационная потеря" – это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохого производства или работу РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Добавим, представитель Воздушных сил заметил, что кроме "Шахедов" россияне имеют беспилотники "пустышки". Их цель заключается в том, чтобы истощить украинское ПВО, а также потратить наши ракеты и истощить морально.