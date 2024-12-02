Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня". Там вказали, що про звуки вибуху повідомляли місцеві пабліки.

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Вибухи в Кривому Розі

О 17:28 в Повітряних силах повідомили про небезпеку для жителів Кривого Рогу. Зокрема, там наголосили перебувати в укриттях.

"Кривий Ріг – перебувайте в укриттях", – ідеться в повідомленні.

За хвилину перед цим в ПС повідомляли про швидкісну ціль з Херсонщини з північним курсом.

О 17:32 журналісти зазначили, що місцеві пабліки повідомляють про вибух у межах міста.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня ворог атакував Тернопіль. Зокрема, російські війська завдали удару по житловому будинку в місті за допомогою ударного безпілотного літального апарата (БпЛА) типу "Герань". Відомо, що є загиблі та поранені.