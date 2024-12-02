Про деталі атаки 24 Каналу розповіла кореспондентка з Тернополя Зоряна Яремишин, зауваживши, що пошкоджено також школу поруч. Поблизу будинку розгорнули пункт обігріву, працюють усі відповідні служби.

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Жахливі наслідки удару "Шахедами" по Тернополю

Внаслідок російської атаки відомо про загиблого – 45-річний чоловік, який проживав на 5 поверсі будинку. Його дружина важко постраждала, зараз жінка перебуває у лікарні. Також відомо про ще двох постраждалих, які отримали травми.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа, 5 поверх у будинку вигорів повністю. Пошкоджено й багато сусідніх квартир. Людей з двох під'їздів відселили.

Поруч немає ніякої критичної інфраструктури. "Шахед" влучив у верхній поверх житлового будинку, пробив стелю і тому загорілась квартира,

– зауважила Яремишин.

Мешканці будинку розповіли, що після сигналу повітряної тривоги скористались "правилом двох стін", але не думали, що дрон влучить саме в їхнє помешкання. Крім того, деяким мешканцям через ударну хвилю заблокувало двері, з чим їм допомогла ДСНС.

Поблизу будинку вже розгорнуті пункти обігріву, де люди можуть випити гарячого чаю та поспілкуватись з психологами. Працює також і комісія, яка обходить будинки, рахує збитки та спілкується з людьми, які в ньому проживали. Висновок комісії буде вже через тиждень, після цього мешканцям нададуть відшкодування.

Внаслідок атаки також пошкоджена школа, яка розташована за 10 метрів від будинку. В навчальному закладі вибиті вікна, школярі сьогодні навчаються дистанційно.

Нагадаймо, що 26 листопада окупанти атакували енергетичний об'єкт на Тернопільщині. Через це тисячі мешканців залишились без світла.