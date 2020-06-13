В Италии прокуратура допросила правительство из-за борьбы с коронавирусом
Прокуратура Италии 12 июня допросила премьера Джузеппе Конте и двух министров. Дело касается вероятной запоздалой реакции правительства на распространение коронавируса в стране.
Расследование начали после десятков жалоб на то, что два города в провинции Ломбардия имели должны были ранее объявить "красными зонами", пишет издание Euronews.
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Вирусологи утверждают, что распространение коронавируса на территории Италии способствовала двухнедельный задержка с введением карантина в Альцано-Ломбардо и Небро.
Вместе с Джузеппе Конте прокуратура также допросила министра внутренних дел Лучиана Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперанца. В прокуратуре уточнили, что их допрашивали в качестве свидетелей, а не как подозреваемых.
Сам премьер Италии после допроса рассказал, что дал разъяснения прокурорам по каждой стадии карантина до мельчайших деталей.
В рамках этого дела прокуратура должна установить, кто именно ответственен за ситуацию с вероятно несвоевременным карантином – правительство государства или муниципальные власти.
Что известно о коронавирус в Италии?
В течение длительного времени Италия была эпицентром распространения болезни не только в Европе, но и во всем мире. За все время там заболели более 236 тысяч человек.
Всего от коронавирусной болезни умерли более 34 тысяч человек в Италии. Впрочем в последнее время пандемия пошла на спад и по состоянию на ночь 13 июня там болеют не более 29 тысяч человек.