Прокуратура Италии 12 июня допросила премьера Джузеппе Конте и двух министров. Дело касается вероятной запоздалой реакции правительства на распространение коронавируса в стране.

Расследование начали после десятков жалоб на то, что два города в провинции Ломбардия имели должны были ранее объявить "красными зонами", пишет издание Euronews.

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Вирусологи утверждают, что распространение коронавируса на территории Италии способствовала двухнедельный задержка с введением карантина в Альцано-Ломбардо и Небро.

Вместе с Джузеппе Конте прокуратура также допросила министра внутренних дел Лучиана Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперанца. В прокуратуре уточнили, что их допрашивали в качестве свидетелей, а не как подозреваемых.

Сам премьер Италии после допроса рассказал, что дал разъяснения прокурорам по каждой стадии карантина до мельчайших деталей.

В рамках этого дела прокуратура должна установить, кто именно ответственен за ситуацию с вероятно несвоевременным карантином – правительство государства или муниципальные власти.