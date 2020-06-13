В Італії прокуратура допитала уряд через боротьбу з коронавірусом
Прокуратура Італії 12 червня допитала прем'єра Джузеппе Конте і двох міністрів. Справа стосується імовірної запізнілої реакції уряду на поширення коронавірусу в країні.
Розслідування почали після десятків скарг на те, що два міста в провінції Ломбардія мали знанчо раніше оголосити "червоними зонами", пише видання Euronews.
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Вірусологи стверджують, що поширенню коронавірусу на території Італії сприяла двохтижнева затримка з запровадженням карантину в Альцано-Ломбардо й Небро.
Разом з Джузеппе Конте прокуратура також допитала міністра внутрішніх справ Лучіана Ламоргезе й міністра охорони здоров'я Роберто Сперанца. У прокуратурі уточнили, що їх допитували як свідків, а не як підозрюваних.
Сам прем'єр Італії після допиту розповів, що дав роз'яснення прокурорам щодо кожної стадії карантину до найменших деталей.
У межах цієї справи прокуратура має встановити, хто саме відповідальний за ситуацію з імовірно несвоєчасним карантином – уряд держави чи муніципальна влада.
Що відомо про коронавірус в Італії?Протягом тривалого часу Італія була епіцентром поширення хвороби не лише в Європі, а й у цілому світі. За увесь час там захворіли понад 236 тисяч людей.
Всього від коронавірусної хвороби померли понад 34 тисячі людей в Італії. Втім останнім часом пандемія пішла на спад і станом на ніч 13 червня там хворіють не більше як 29 тисяч людей.