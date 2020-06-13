Прокуратура Італії 12 червня допитала прем'єра Джузеппе Конте і двох міністрів. Справа стосується імовірної запізнілої реакції уряду на поширення коронавірусу в країні.

Розслідування почали після десятків скарг на те, що два міста в провінції Ломбардія мали знанчо раніше оголосити "червоними зонами", пише видання Euronews.

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Вірусологи стверджують, що поширенню коронавірусу на території Італії сприяла двохтижнева затримка з запровадженням карантину в Альцано-Ломбардо й Небро.

Разом з Джузеппе Конте прокуратура також допитала міністра внутрішніх справ Лучіана Ламоргезе й міністра охорони здоров'я Роберто Сперанца. У прокуратурі уточнили, що їх допитували як свідків, а не як підозрюваних.

Сам прем'єр Італії після допиту розповів, що дав роз'яснення прокурорам щодо кожної стадії карантину до найменших деталей.

У межах цієї справи прокуратура має встановити, хто саме відповідальний за ситуацію з імовірно несвоєчасним карантином – уряд держави чи муніципальна влада.