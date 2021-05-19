Когда-то в Куроне жили люди. Это было обычное село. Однако в 1950 году его затопили, чтобы создать гидроэлектростанцию.

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В общем под воду ушли примерно 160 зданий. Местных жителей расселили. Правда, некоторые люди не захотели покидать любимую местность и поселились в новом селе, которое основали неподалеку.

Тогда же местные власти решили построить водохранилище с двумя прилегающими озерами. Так на карте появилось живописное озеро Резия. Оно расположено в Южном Тироле – альпийском регионе, который граничит с Австрией и Германией.

Сейчас озеро Резия – известная туристическая локация. Изюминку ему придает колокольня церкви, которая выглядывает на свет из глубины вод.

Однако во время ремонтных работ люди заметили и другие остатки деревни. В частности, стены и лестницы церкви, построенной еще в XIV веке.

Местные жители, которые уже успели увидеть остатки Курона, признаются, что ощущения – удивительные.



Остатки села Курон / LUISA AZZOLINI

Обратите внимание! История озера Резия вдохновила Netflix на создание сериала "Курон".