Колись у Куроні мешкали люди. Це було звичайне село. Однак у 1950 році його затопили, щоб створити гідроелектростанцію.

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Загалом під воду пішли приблизно 160 будівель. Місцевих жителів розселили. Щоправда, деякі люди не захотіли покидати улюблену місцевість і поселилися у новому селі, яке заснували неподалік.

Тоді ж місцева влада вирішила побудувати водосховище з двома прилеглими озерами. Так на карті з'явилося мальовниче озеро Резія. Воно розташоване у Південному Тиролі – альпійському регіоні, який межує з Австрією та Німеччиною.

Наразі озеро Резія – відома туристична локація. Родзинки йому додає дзвіниця церкви, яка визирає на світ з глибини вод.

Однак під час ремонтних робіт люди зауважили також інші рештки села. Зокрема, стіни та сходи церкви, збудованої ще в XIV столітті.

Місцеві жителі, які вже встигли побачити рештки Курона, зізнаються, що відчуття – дивовижні.



Рештки села Курон / LUISA AZZOLINI

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