Инцидент произошел еще в 2019 году с судном Open Arms испанской волонтерской организации, занимавшейся спасением мигрантов в Средиземном море.

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Тогда Сальвини возглавлял МВД в правительстве Джузеппе Конте и занимал антимиграционную позицию.

Что известно о судне с мигрантами

Судно пришло к острову Лампедуза, но ему не давали разрешения причалить. Санитарная обстановка на борту становилась все хуже, некоторые люди в отчаянии пытались доплыть до берега. В конце на борт допустили инспекцию и позволили судну причалить.

Сальвини обвиняют в злоупотреблении властью и незаконном задержании. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Суд официально должен был начаться 15 сентября, но процесс почти сразу перенесли на 23 октября.

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