Інцидент стався ще у 2019 році із судном Open Arms іспанської волонтерської організації, що займалася порятунком мігрантів у Середземному морі.
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Тоді Сальвіні очолював МВС в уряді Джузеппе Конте і займав антиміграційну позицію.
Що відомо про судно з мігрантами
Судно прийшло до острова Лампедуза, але йому не давали дозволу причалити. Санітарна ситуація на борту ставала дедалі гіршою, деякі люди у відчаї намагались допливти до берега. Врешті на борт допустили інспекцію та дозволили судну причалити.
Сальвіні звинувачують у зловживанні владою і незаконному затриманні. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Суд офіційно мав початися 15 вересня, але процес майже одразу перенесли на 23 жовтня.