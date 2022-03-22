Многие украинские дети с тяжелыми ранениями лечатся в больницах Италии. Украина этого никогда не забудет! Зеленский обратился к итальянцам 22 марта.

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В Италии уже родился первый украинец, мама которого нашла убежище на вашей земле. Десятки украинских детишек с тяжелыми контузиями, ранениями лечатся у вас. За это благодарны вам, очень благодарны!

– подчеркнул президент.

В Италии в настоящее время находятся более 70 тысяч украинцев, которые вынуждены были скрываться от войны. Из них – более 25 тысяч детей.

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