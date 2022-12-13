Соответствующую резолюцию представил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, являющийся членом партии "Братья Италии" – правой партии нового премьер-министра страны Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины. Решение поддержали 143 сенатора, в то же время 29 – проголосовали против и 1 сенатор воздержался.

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Италия будет оказывать Украине помощь в течение всего 2023 года

Кроме того, почти таким же количеством голосов члены Сената Италии поддержали две резолюции оппозиционных Демократической партии и блока "Действие!", которые призывают к продлению военной помощи нашему государству. В то время как резолюция левых и "зеленых" о прекращении поставок Украине оружия была отклонена.

Итак, принятое решение означает, что Италия будет предоставлять Украине военную технику и вооружение для борьбы с российскими захватчиками на протяжении всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.

Оказание Киеву помощи будет проходить на основе декрета, поддержанного итальянским правительством в начале декабря. Таким образом, военная помощь от Рима в следующем году останется неизменной. Фактически в Италии продлили решение правительства бывшего премьер-министра Марио Драги, срок которого истекает 31 декабря этого года.

Напомним, что после вторжения России в Украину администрация Марио Драги ввела меры, позволившие отправлять оружие нашей стране, не запрашивая разрешения парламента на каждую поставку.

Что важно, в конце этого года или в начале следующего года итальянское правительство может выделить 6-й пакет оборонной помощи нашему государству. В частности, в него могут войти системы ПВО, которые просит Украина и ракеты к ним.

В Италии сказали, когда прекратят помощь нашей стране

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять оружие ВСУ, когда Киев и Москва начнут процесс мирных переговоров. По его словам, рано или поздно это должно произойти.

Я понимаю, что военная помощь рано или поздно прекратится, и она прекратится, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся,

– отметил министр обороны Италии.

В Риме все еще надеются на мирные переговоры между Украиной и страной-агрессором. Впрочем, пока нет предпосылок для этого процесса.