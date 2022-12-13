Об этом заявил министр обороны парламента Италии Гвидо Крозетто. Он заметил, что это рано или поздно произойдет.

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Я понимаю, что военная помощь рано или поздно прекратится, и она прекратится, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся,

– отметил Гвидо Крозетто.

В Италии все-таки надеются на мирные переговоры между нами и террористами. Однако пока предпосылок для этого нет.

Обратите внимание! Несмотря на отмену голосования по продолжению поставок оружия в Украину, правительство Италии приняло соответствующее решение. Согласно ему, Рим будет оказывать военную помощь до 31 декабря 2023 года.

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