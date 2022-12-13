Про це заявив міністр оборони парламенту Італії Гвідо Крозетто. Він зауважив, що це рано чи пізно станеться.

Увага Неймовірна сума допомоги: що США і ЄС запланували для України у 2023 році

Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно припиниться, і вона припиниться, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося,

– зазначив Гвідо Крозетто.

В Італії все ж сподіваються на мирні переговори між нами та терористами. Однак, наразі передумов для цього немає.

Зверніть увагу! Попри скасування голосування щодо продовження поставок зброї в Україну, уряд Італії таки ухвалив відповідне рішення. Згідно з ним, Рим надаватиме військову допомогу до 31 грудня 2023 року.

Актуально про ймовірність мирних перемовин