Про це заявив міністр оборони парламенту Італії Гвідо Крозетто. Він зауважив, що це рано чи пізно станеться.
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Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно припиниться, і вона припиниться, коли ми проведемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося,
– зазначив Гвідо Крозетто.
В Італії все ж сподіваються на мирні переговори між нами та терористами. Однак, наразі передумов для цього немає.
Актуально про ймовірність мирних перемовин
- Попри намагання деяких світових лідерів схилити Україну до перемовин з Росією, українська сторона наполягає на їх неможливості доти, доки Росія не виведе своїх військ з території нашої країни.
- Водночас Володимир Зеленський під час саміту G7 запропонував керівництву держави-терористки закінчити війну та вивести війська з України на Різдво.
- Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь сказав, що "друга армія світу" продовжуватиме воювати, а Україні потрібно звикнути до "нових реалій".