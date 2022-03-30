Издание The Times напомнило, что находящийся под санкциями США, Великобритании и стран-членов Евросоюза Усманов приобрел свой пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинии в 2018 году.

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Что известно о потерях олигарха

Maybach, конфискованный итальянскими властями, отличается от других авто повышенным уровнем безопасности и защищает водителя и пассажиров от различных сценариев нападения. Представители компании Mercedes рассказали, что автомобиль имеет одну сплошную напольную панель в сочетании с бронированным покрытием и может противостоять взрыву двух ручных гранат.

В салоне автомобиля есть специальная кнопка, включающая предупредительный сигнал, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Также в этой модели вмонтирована внутренняя подача воздуха на случай газовых атак, а шины автомобиля спроектированы таким образом, чтобы продолжать поездку даже в спущенном состоянии.

Следует отметить, что это уже не первая потеря олигарха, связанная с санкциями против России. Недавно Усманов, которому принадлежал титул "богатейшего человека в Великобритании", потерял виллу стоимостью 17 миллионов евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.