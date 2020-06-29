После обращения посольства Украины в Риме итальянская сторона направит для пострадавших от наводнения регионов гуманитарную помощь. Спасатели в частности получат квадрокоптер, надувные лодки, электрогенераторы.

Все полученное от Италии работники ГСЧС будут использовать при ликвидации последствий разрушительного наводнения. О передаче помощи от Италии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Что Италия передаст Украине

Гуманитарный груз, который самолетом доставят в Украину будет насчитывать:

помпы, оборудованы комплектом рукавов,

мобильные генераторы,

спасательные тросы,

квадрокоптер,

каркасные палатки с подогревом на 10 человек,

костюмы для подводных спасательных операций,

надувные лодки с моторами,

4-местные катамараны,

спасательные жилеты и шлемы,

портативные радиостанции.

Кто еще согласился помочь Украине

Украинское правительство уже выделило 754 миллионов гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.

Спасатели получат от Италии новые лодки и катамараны / Фото МВД

Увеличить помощь решили и зарубежными силами. МИД Украины обращался к НАТО, Европейскому союзу и государствам-партнерам за помощью в ликвидации последствий природного бедствия на западе Украины.