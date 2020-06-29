Италия поможет Украине ликвидировать последствия наводнения: спасатели получат спецоборудование
После обращения посольства Украины в Риме итальянская сторона направит для пострадавших от наводнения регионов гуманитарную помощь. Спасатели в частности получат квадрокоптер, надувные лодки, электрогенераторы.
Все полученное от Италии работники ГСЧС будут использовать при ликвидации последствий разрушительного наводнения. О передаче помощи от Италии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Что Италия передаст Украине
Гуманитарный груз, который самолетом доставят в Украину будет насчитывать:
- помпы, оборудованы комплектом рукавов,
- мобильные генераторы,
- спасательные тросы,
- квадрокоптер,
- каркасные палатки с подогревом на 10 человек,
- костюмы для подводных спасательных операций,
- надувные лодки с моторами,
- 4-местные катамараны,
- спасательные жилеты и шлемы,
- портативные радиостанции.
Кто еще согласился помочь Украине
Украинское правительство уже выделило 754 миллионов гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.
Спасатели получат от Италии новые лодки и катамараны / Фото МВД
Увеличить помощь решили и зарубежными силами. МИД Украины обращался к НАТО, Европейскому союзу и государствам-партнерам за помощью в ликвидации последствий природного бедствия на западе Украины.
- Почти сразу на призыв Украины о помощи отреагировала Швеция. Она предложила прислать своих технических экспертов и предоставить устройства для барьеров от паводков, шланги и другую технику.
- В США заявили, что выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений. Когда именно поступят деньги, пока неизвестно.
- Венгрия поможет Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют предоставить 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье.
- Денис Шмыгаль сообщил, что Израиль закупил для пострадавших от паводков регионов 25 тысяч литров питьевой воды.
- Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.