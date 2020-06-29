Після звернення посольства України в Римі італійська сторона надішле для постраждалих від повені регіонів гуманітарну допомогу. Рятувальники зокрема отримають квадрокоптери, надувні човни електрогенератори.

Усе отримане від Італії працівники ДСНС використовуватимуть при ліквідації наслідків руйнівної повені. Про передачу допомоги від Італії повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

До теми Повінь на Заході України: прокуратура та СБУ розслідують справи щодо знищення лісу

Що Італія передасть Україні

Гуманітарний вантаж, який літаком доставлять в Україну налічуватиме:

помпи, обладнані комплектом рукавів,

мобільні генератори,

рятувальні троси,

квадрокоптери,

каркасні намети з підігрівом на 10 осіб,

костюми для підводних рятувальних операцій,

надувні човни з моторами,

4-місні катамарани,

рятувальні жилети та шоломи,

портативні радіостанції.

Хто ще зголосився Україні допомогти

Український уряд вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.



Рятувальники отримають від Італії нові човни та катамарани / Фото МВС

Помножити допомогу вирішили і закордонними силами. МЗС України зверталося до НАТО, Європейського союзу та держав-партнерів по допомогу у подоланні наслідків природного лиха на заході України.